I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Andrea Iannone: “Anno difficile, ho misurato chi è rimasto e chi non ha esitato ad allontanarsi”



In un post condiviso via Instagram, Andrea Iannone ringrazia quanti hanno continuato a sostenerlo anche dopo le accuse di doping. Ma il pilota punta il dito anche contro quelli che lo hanno abbandonato. “In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi” scrive. Tra le persone che, per motivi non ancora chiariti, non fanno più parte della sua vita c’è l’ex fidanzata Giulia De Lellis.

Continua a leggere



In un post condiviso via Instagram, Andrea Iannone ringrazia quanti hanno continuato a sostenerlo anche dopo le accuse di doping. Ma il pilota punta il dito anche contro quelli che lo hanno abbandonato. “In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi” scrive. Tra le persone che, per motivi non ancora chiariti, non fanno più parte della sua vita c’è l’ex fidanzata Giulia De Lellis.

Continua a leggere

Continua a leggere