Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis: “Oggi più che mai sto bene”



Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis sembra aver ripreso in mano la sua vita. Nonostante la fine di una storia d’amore non sia mai semplice da affrontare, il campione di MotoGp confidandosi con i suoi fan tramite social dice di stare bene e di avere tutto ciò di cui ha bisogno in questo momento.

