Andrea Montovoli dalla droga al carcere, poi il riscatto: “Grazie a quell’errore è cambiato tutto”



L’attore, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip dove per la prima volta ha raccontato pubblicamente i fantasmi del suo passato, si confida con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, parlando della morte del padre quando era ancora un bambino e la cattiva strada intrapresa dopo: “A quell’età è un attimo che entri in quegli imbuti in cui, per fare soldi facili, ti ritrovi in una situazione più brutta di te”. Una storia che oggi vorrebbe raccontare in un libro.

