I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Angelina Jolie svela: “Due mie figlie sono state operate, si sono prese cura l’una dell’altra”



In una lettera pubblicata su Time la diva ha svelato che due sue figlie sono state sottoposte a operazioni chirurgiche. Zahara avrebbe passato due mesi in ospedale mentre Shiloh è stata costretta a un interveno alle anche: “Lottare per sopravvivere e guarire è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

Continua a leggere



In una lettera pubblicata su Time la diva ha svelato che due sue figlie sono state sottoposte a operazioni chirurgiche. Zahara avrebbe passato due mesi in ospedale mentre Shiloh è stata costretta a un interveno alle anche: “Lottare per sopravvivere e guarire è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

Continua a leggere

Continua a leggere