Annalisa Durante, la messa per i 16 anni dalla morte via web per il Coronavirus



La messa per i 16 anni della morte di Annalisa Durante, uccisa dalla camorra a 14 anni a Forcella, nel cuore di Napoli, il 27 marzo del 2004, domani si terrà via web, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha imposto di evitare gli assembramenti. La funzione in memoria di Annalisa Durante sarà dunque trasmessa domani, alle ore 12.45, tramite una diretta su Facebook e su Youtube.

