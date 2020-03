I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Anzio, rompono serratura per rubare in una tabaccheria ma il titolare gli spara: ferito un uomo



Un uomo è stato ferito dopo che ha tentato di entrare in una tabaccheria per rubare l’incasso della giornata. All’interno del negozio però c’era il titolare, che gli ha sparato ferendolo al piede. Il ladro è scappato con i complici, ma è stato denunciato dalla polizia quando è andato in ospedale.

