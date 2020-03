I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Apple riconosce malattia illimitata ai dipendenti con i sintomi del coronavirus



La decisione è trapelata attraverso un sito statunitense e si riferisce probabilmente ai soli dipendenti di quella zona. Nella misura sono inclusi i dipendenti dei negozi che non possono usufruire dello smart working e che non avranno bisogno di certificato medico per giustificare la propria assenza.

