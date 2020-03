I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arezzo, un pulmino si schianta contro un albero: tre morti e cinque feriti



Il pulmino sarebbe uscito improvvisamente di strada, finendo per schiantarsi contro un albero. A bordo del veicolo c’erano otto persone: tre di queste sono morte mentre altre cinque sono rimaste ferite. Due persone sarebbero in gravi condizioni e sono state trasportate agli ospedali di Arezzo e Siena in codice rosso insieme agli altri feriti, mentre per le vittime è stato constatato il decesso nel luogo dell’incidente.

Continua a leggere



Il pulmino sarebbe uscito improvvisamente di strada, finendo per schiantarsi contro un albero. A bordo del veicolo c’erano otto persone: tre di queste sono morte mentre altre cinque sono rimaste ferite. Due persone sarebbero in gravi condizioni e sono state trasportate agli ospedali di Arezzo e Siena in codice rosso insieme agli altri feriti, mentre per le vittime è stato constatato il decesso nel luogo dell’incidente.

Continua a leggere

Continua a leggere