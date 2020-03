I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Argentero: “Interrotte le riprese di DOC per l’emergenza Coronavirus, il finale in onda in autunno”



Giovedì 26 marzo, Rai1 lascerà spazio alla fiction ‘DOC – Nelle tue mani’. Luca Argentero, che nella serie tv interpreta il protagonista Andrea Fanti, si è raccontato a ‘Domenica In’. Ha spiegato che a partire dalla prossima settimana andranno in onda le prime quattro puntate. A causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, però, le riprese sono state interrotte. Il finale sarà trasmesso in autunno.

