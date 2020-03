I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Argentina, Tevez regala la Superliga al Boca Juniors all’ultimo respiro: River superato al fotofinish



Una rete di Carlitos Tevez ha deciso il finale del campionato argentino e regalato il titolo al Boca Juniors. Al cospetto di Diego Armando Maradona, accolto alla Bombonera da vero idolo, l’Apache ha firmato la vittoria per 1-0 degli xeneises mentre il River Plate, capolista prima degli ultimi 90′, non è andato oltre il pareggio in casa dell’Atletico Tucuman.

Continua a leggere



Una rete di Carlitos Tevez ha deciso il finale del campionato argentino e regalato il titolo al Boca Juniors. Al cospetto di Diego Armando Maradona, accolto alla Bombonera da vero idolo, l’Apache ha firmato la vittoria per 1-0 degli xeneises mentre il River Plate, capolista prima degli ultimi 90′, non è andato oltre il pareggio in casa dell’Atletico Tucuman.

Continua a leggere

Continua a leggere