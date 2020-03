I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Argentina, tradisce e va dalla ex positiva al coronavirus: per colpa sua 2 città sono in quarantena



Lui va dalla sua ex fidanzata, una vecchia fiamma di tanti anni fa. Lei tradisce il marito a causa sua. Ma le azioni di entrambi hanno avuto conseguenze ben peggiori: la donna è positiva al coronavirus e per questo due paesi argentini sono finiti in quarantena.

