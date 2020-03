I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arsenal, serio infortunio per Lucas Torreira: esce in barella e con l’ossigeno in FA Cup



Nel corso della partita degli ottavi di finale di FA Cup tra Portsmouth e Arsenal ha subito un brutto infortunio alla caviglia Lucas Torreira. L’ex giocatore della Sampdoria è stato colpito duramente alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo in barella. Il calciatore è uscito dal campo con la mascherina dell’ossigeno.

