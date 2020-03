I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ashley Graham cambia il pannolino al figlio in un negozio e indigna il web: “Non volevamo vederlo”



Ashley Graham è finita al centro delle polemiche per aver cambiato il pannolino del figlio in pubblico, per la precisione tra gli scaffali di un negozio. In molti hanno criticato il suo gesto, facendo riferimento al fatto che non avevano alcuna intenzione di vedere una scena simile sui social.

