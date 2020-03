I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Asti: Zoe, 6 anni, dona i suoi lunghi capelli alle bambine malate di tumore



Una bimba di sei anni di Asti per la prima volta nella sua vita ha deciso di farsi tagliare i lunghissimi capelli solo per poterli donare a un’associazione che li trasforma in parrucche per i bambini e le bambine in chemioterapia. “Sono felice di quello che ho fatto”, ha detto Zoe dopo il taglio.

