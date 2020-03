I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Atalanta, Ilicic dona il pallone del poker di Valencia all’ospedale di Bergamo



Il pallone, autografato, con cui Josip Ilicic ha segnato i quattro gol al Balencia in Champions League, è stato donato al ‘Giovanni XXIII’, l’Ospedale di Bergamo in difficoltà per il prolungarsi dell’emergenza sanitaria. E’ l’ennesima iniziativa da parte dell’Atalanta che aveva già messo all’asta la maglia di Ilicic e dedicato la vittoria del ‘Mestalla’ alla citt?.

