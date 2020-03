I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Atalanta, tifosi devolvono i soldi dei biglietti rimborsati all’Ospedale di Bergamo



Questa sera l’Atalanta gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions a Valencia. Al Mestalla, però, non avrà accanto i tifosi nerazzurri a causa della decisione di far disputare il match a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. I tifosi che avevano già acquistato il biglietto hanno devoluto l’intera cifra del rimborso all’Ospedale di Bergamo. Totale: 40 mila euro.

Continua a leggere



Questa sera l’Atalanta gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions a Valencia. Al Mestalla, però, non avrà accanto i tifosi nerazzurri a causa della decisione di far disputare il match a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. I tifosi che avevano già acquistato il biglietto hanno devoluto l’intera cifra del rimborso all’Ospedale di Bergamo. Totale: 40 mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere