Atletico Madrid in lutto: morto Christian Minchola, aveva solo 14 anni



Il piccolo Christian Minchola, di soli 14 anni, è morto. Lo ha comunicato con una nota l’Atletico Madrid che si è già stretto attorno alla famiglia e ha deciso di porre a mezz’asta la bandiera di fronte al Wanda Metropolitano. Christian era una piccola grande promessa dei Colchoneros: arrivato giovanissimo in Accademia, stava affrontando la sua sesta stagione, diventato da poco titolare in Under 14.

