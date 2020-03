I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Auguri a Bruce Willis, da Die Hard a Glass, il re dei film d’azione compie 65 anni



Bruce Willis, il 19 marzo, compie 65 anni e nella sua lunga carriera ha collezionato finora più di 95 film. Il trampolino di lancio Trappola di cristallo (1988), primo capitolo della saga di Die Hard, ma in seguito, lo abbiamo visto in tanti altri cult come La morte ti fa bella, Pulp Fiction, Armageddon, Il sesto senso, Sin City e in altre saghe come I mercenari e Red. Il divo, però, ha già in cantiere altri quattro film, per la gioia dei suoi fan.

