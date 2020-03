I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Aversa, guarito dal coronavirus, il paziente 1 aggredito verbalmente al supermercato



Un uomo di Aversa, riconosciuto come il “paziente 1” della cittadina normanna, è stato aggredito verbalmente e offeso mentre era al supermercato. Era la prima volta che lasciava l’abitazione, dopo essere guarito dal coronavirus e avere atteso anche altri giorni in isolamento: non è più contagioso e non può trasmettere la malattia a nessuno.

Continua a leggere



Un uomo di Aversa, riconosciuto come il “paziente 1” della cittadina normanna, è stato aggredito verbalmente e offeso mentre era al supermercato. Era la prima volta che lasciava l’abitazione, dopo essere guarito dal coronavirus e avere atteso anche altri giorni in isolamento: non è più contagioso e non può trasmettere la malattia a nessuno.

Continua a leggere

Continua a leggere