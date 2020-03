I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bakayoko rivela: “Al Milan non contavano più su di me. Gattuso? È speciale”



L’ex centrocampista rossonero, tornato al Monaco in prestito con diritto di riscatto nella scorsa estate, ha parlato della sua avventura milanese in un’intervista radiofonica: “Gattuso? Avevamo un rapporto non così negativo. Se è un allenatore strano? È speciale. Ha tanto carattere, era interessante stare con lui”.

