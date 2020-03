I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Barbara d’Urso e Federica Panicucci si abbracciano a Verissimo, segno di pace tra le eterne rivali



Gesto di distensione tra le due conduttrici durante la puntata speciale di Verissimo in cui si è parlato di Coronavirus. Mentre D’Urso invitava a mantenere la calma in questi giorni di emergenza, Federica Panicucci ha approfittato per chiederle un abbraccio. “Un momento storico”, ha commentato ironicamente Silvia Toffanin.

