Barbara d’Urso e il presunto flirt con Pupo, Memo Remigi: “In quegli anni stava con me”



Non ci sarebbe mai stato un flirt tra Pupo e Barbara d’Urso. Lo dichiara Memo Remigi, ex compagno della conduttrice Mediaset. “In quegli anni lei stava con me” ha fatto sapere il cantante “E se ora si dice che allo stesso tempo abbia vissuto un flirt con Pupo, io non mi accorsi mai di nulla”. I due sarebbero stati insieme circa 4 anni.

