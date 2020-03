I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Barcellona, Junior Firpo si infortuna sui go-kart: sospensione e niente Napoli



Il terzino del Barcellona, Junior Firpo, si è infortunato andando sui go-kart, attività extra-calcistica espressamente proibita dal club. Adesso potrebbe scattare la sanzione, con una sospensione. Un problema non da poco per Setièn già alle prese con diverse assenze e in vista del 18 marzo quando al Camp Nou arriverà il Napoli per la Champions League.

