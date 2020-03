I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bare per strada, migliaia di morti: il Coronavirus è una guerra, ospedali e case le nostre trincee



Le bare trasportate per strada dall’esercito, gli ospedali da campo, migliaia di morti, le misure di contenimento che assomigliano a una sorta di coprifuoco. Il Coronavirus è una guerra: le trincee sono in primo luogo gli ospedali, dove combattono in prima linea medici e infermieri. Ma anche noi, cittadini, siamo soldati nelle comode trincee di casa nostra, da dove ci viene chiesto di non muoverci se non per assoluta necessità. Riusciremo a sopportare qualche sacrificio per vincere questa guerra?

