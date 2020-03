I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bassiano, morto sul lavoro l’operaio Renato Mercuri: è rimasto schiacciato tra due bobine di carta



Renato Mercuri, operaio di 53 anni residente a Bassiano, è morto questa mattina in un tragico incidente nell’azienda cartiera in cui lavorava. A quanto ai apprende, sarebbe rimasto schiacciato tra due bobine di carta: sul posto sono giunti immediatamente gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

