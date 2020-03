I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Beatrice, 1 mese, torna a casa dopo il Coronavirus. La mamma: “Ho perso il nonno, lei dona speranza”



Beatrice Aurora, neonata di poco più di un mese, è tornata a casa dopo essere rimasta 20 giorni in ospedale, lontana da mamma Marta e papà Marco, in quanto positiva al Coronavirus. “La sua storia ci infonde speranza – dice mamma Marta a Fanpage.it – è nata l’11 febbraio, giorno della Beata Vergine di Lourdes, vogliamo sperare sia un segno”. La famiglia di Beatrice vive a Fiorano al Serio, in quella Val Seriana sconvolta dal virus: “Ho perso uno zio e il nonno, ma almeno sappiamo dove sono i corpi dei nostri cari, c’è gente che non lo sa”.

