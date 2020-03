I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Begovic racconta all’Inghilterra il Coronavirus a Milano: “Mai visto niente così”



Il portiere bosniaco è rimasto scioccato dal vedere Milano in ostaggio del Coronavirus: “Qualcuno ha detto che sembra di vivere una scena di un film ed è vero. Non ho mai visto niente di simile prima e non sono sicuro che le persone capiscano quanto qui sia brutto. Sembra un incubo e puoi solo sperare che tutto torni alla normalità il più presto possibile”.

