Belén e la sera in cui si innamorò di Stefano De Martino: “La ricordo come se fosse ieri”



Belén Rodriguez ricorda nostalgica su Instagram la sera esatta in cui si innamorò di Stefano De Martino. Era il 2012 e i due partecipavano al serale di “Amici”, Stefano da ballerino professionista e Belén nel ruolo di guest star. “Quella sera me la ricordo come se fosse ieri” ha scritto la showgirl, riportando alla mente quei momenti.

