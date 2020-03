I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Belen e Stefano testimoni di nozze a C’è Posta per Te, la richiesta arriva da Pio e Amedeo



Gabriele Grieco, fratello di Amedeo di Pio e Amedeo, vuole sposare la compagna Giorgia. Per “scroccare” i soldi per i regali e l’anello di nozze, i due comici chiamano Belén Rodriguez e Stefano De Martino, “obbligati” a fare da testimoni di nozze e spendere migliaia di euro, proprio come spetta ai testimoni.

