I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Belén Rodriguez in bikini è più bella che mai: in quarantena prende il sole in terrazzo



Belén Rodriguez sta passando la quarantena in casa con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago e lo scorso weekend ha infiammato i social. In che modo? Si è messa a prendere il sole in terrazzo, postando una foto super sensuale in bikini.

Continua a leggere



Belén Rodriguez sta passando la quarantena in casa con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago e lo scorso weekend ha infiammato i social. In che modo? Si è messa a prendere il sole in terrazzo, postando una foto super sensuale in bikini.

Continua a leggere

Continua a leggere