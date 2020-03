I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bentornato Luca Tacchetto. E scusaci se ci siamo dimenticati di te



Luca Tacchetto assieme alla canadese Edith Blais era stato sequestrato in Burkina Faso nel dicembre 2018. Luigi Di Maio parla con il padre e pianifica il rientro in Italia del giovane architetto. Il suo ritorno però in fondo è un invito a ricordarci di non dimenticare gli italiani che sono rapiti all’estero e che troppo spesso durano solo il tempo della notizia. E invece mancano.

