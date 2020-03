I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benvenuta Aurora, nel comune più piccolo d’Italia la prima nuova arrivata dopo sette anni



“Una bellissima bambina, che rappresenta un avvenimento particolarmente felice per la famiglia e per tutto il nostro paese. Un segno di vitalità di Ferrera Moncenisio e una grande gioia in un momento in cui abbiamo ancor più bisogno di raccontare cose belle” ha scritto il sindaco del piccolo comune piemontese.

Continua a leggere



“Una bellissima bambina, che rappresenta un avvenimento particolarmente felice per la famiglia e per tutto il nostro paese. Un segno di vitalità di Ferrera Moncenisio e una grande gioia in un momento in cui abbiamo ancor più bisogno di raccontare cose belle” ha scritto il sindaco del piccolo comune piemontese.

Continua a leggere

Continua a leggere