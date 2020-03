I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benzema, frecciata a Giroud: “Non confondiamo la Formula 1 con i Kart”



Karim Benzema da più di quattro anni non gioca con la nazionale francese, il centravanti titolare è Giroud. E Benzema ha punzecchiato l’attaccante del Chelsea usando una metafora molto forte: “Non è possibile paragonare me e Giroud, è come confondere la Formula 1 con il Kart. E sono ancora gentile”.

Continua a leggere



Karim Benzema da più di quattro anni non gioca con la nazionale francese, il centravanti titolare è Giroud. E Benzema ha punzecchiato l’attaccante del Chelsea usando una metafora molto forte: “Non è possibile paragonare me e Giroud, è come confondere la Formula 1 con il Kart. E sono ancora gentile”.

Continua a leggere

Continua a leggere