Bielorussia, il Coronavirus non ferma il calcio: squadre in campo per la prima di campionato



Nonostante i 51 casi di Coronavirus registrati negli ultimi giorni, la federcalcio bielorussa ha fatto regolarmente partire il nuovo campionato con la prima giornata della ‘Vysshaya Liga’ che si è giocata in questo weekend. Le gare si sono svolte alla presenza del pubblico sugli spalti, e con i giocatori che non hanno rispettato nessuna precauzione per evitare il possibile contagio.

