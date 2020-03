I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Bisogna resistere”: dimesso il dermatologo del Policlinico, primo caso di Coronavirus a Milano



Il dermatologo del Policlinico di Milano, primo caso di Coronavirus nel capoluogo lombardo, è stato dimesso ed è tornato a casa. Aveva scoperto di essere positivo al virus il 23 febbraio, dopo essere rientrato da due convegni in Grecia e Germania. Dopo 16 giorni in isolamento al Sacco, adesso è rientrato a casa, dove dovrà trascorrere altre due settimane in quarantena: “Bisogna resistere ed essere ottimisti”, è il suo appello.

