Blocco traffico Roma, 1 marzo stop a tutte le auto per Domenica Ecologica: è escluso chi vota



Domenica primo marzo è in programma la Domenica Ecologica a Roma. È quindi vietata la circolazione per tutti i veicoli a motore dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Si voterà anche per le elezioni suppletive nel primo collegio uninominale della Camera dei Deputati. Per questo tutti i cittadini che si recheranno alle urne sono esclusi dal provvedimento.

