I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bob Dylan pubblica Murder Most Foul, inedito che parte dall’assassinio Kennedy e racconta l’America



Bob Dylan ha pubblicato una nuova canzone “Murder Most Foul”, a otto anni dall’ultimo brano inedito (l’album “Tempest” del 2012). Il Premio Nobel per la Letteratura, nonché uno dei più grandi artisti contemporanei, ha pubblicato, a sorpresa, un brano lungo 17 minuti in cui, partendo dall’assassinio di John F. Kennedy racconta quelli che sono stati gli anni 60 negli Stati Uniti.

Continua a leggere



Bob Dylan ha pubblicato una nuova canzone “Murder Most Foul”, a otto anni dall’ultimo brano inedito (l’album “Tempest” del 2012). Il Premio Nobel per la Letteratura, nonché uno dei più grandi artisti contemporanei, ha pubblicato, a sorpresa, un brano lungo 17 minuti in cui, partendo dall’assassinio di John F. Kennedy racconta quelli che sono stati gli anni 60 negli Stati Uniti.

Continua a leggere

Continua a leggere