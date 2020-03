I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Boban, l’addio al Milan è vicinissimo. In bilico anche Maldini



Zvonimir Boban tra poche ore non sarà più un dirigente del Milan. Il croato dopo aver attaccato, in un’intervista, l’a.d. Gazidis sta per ricevere il benservito dalla società rossonera. In bilico anche la posizione di Maldini e Massara. Cambierà ancora il Milan, che dalla prossima stagione avrà in panchina il tecnico Rangnick.

