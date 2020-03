I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Boban via dal Milan attacca Gazidis: “Si è offeso? Non siamo mica in Corea del Nord”



L’ex dirigente rossonero Zvonimir Boban in una lunga intervista ha attaccato Gazidis, l’a.d. del Milan, che lo ha licenziato dopo aver letto un’intervista un paio di settimane fa. Boban aveva annunciato, tra le altre cose, l’ingaggio per la prossima stagione di Rangnick. “Non sapevo fossimo in Corea del Nord. La mia intervista è legalmente ineccepibile”.

Continua a leggere



L’ex dirigente rossonero Zvonimir Boban in una lunga intervista ha attaccato Gazidis, l’a.d. del Milan, che lo ha licenziato dopo aver letto un’intervista un paio di settimane fa. Boban aveva annunciato, tra le altre cose, l’ingaggio per la prossima stagione di Rangnick. “Non sapevo fossimo in Corea del Nord. La mia intervista è legalmente ineccepibile”.

Continua a leggere

Continua a leggere