Bomba Coronavirus, Liverpool-Atletico Madrid “partita zero” come Atalanta-Valencia



La Spagna, in particolare la zona di Madrid, paga un conto durissimo in termini di contagi e di morti alla diffusione del Coronavirus. E che il match di Champions tra Reds e colchoneros sia stato una sorta di “partita zero” lo confermano alcune cifre: nel giro di un mese le cifre schizzarono da 2 casi di positivi alla prova tampone a oltre 2100. Il Paese iberico è il secondo in Europa (dopo l’Italia) per numero di infetti e di decessi: sono 3.434 quelli registrati finora, 738 in più rispetto alle ultime 24 ore.

