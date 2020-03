I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bonus 600 euro autonomi: non spetta a chi è lavoratore dipendente



Il bonus di 600 euro previsto dal “Decreto Cura Italia” non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente. In particolare non spetta agli iscritti ad altra previdenza obbligatoria nel caso di professionisti senza cassa e cococo iscritti alla Gestione separata, nonché nel caso di artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Non spetta inoltre ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari ed ai lavoratori dello spettacolo che hanno un rapporto di lavoro alla data del 17 marzo 2020. Vediamo tutti i casi.

