Borja Valero, la moglie: “Lui sta bene, a Milano silenzio assordante”



Rocio Rodriguez, moglie del centrocampista dell’Inter Borja Valero, ha parlato di questo particolarissimo periodo. “Tutti i calciatori nerazzurri sono in quarantena: “Borja sta bene, non ha sintomi. In città il silenzio è assordante, davvero. Soprattutto negli ultimi due giorni dopo l’ultimo decreto, il più restrittivo. È una tristezza”.

