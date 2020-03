I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brad Pitt passa dall’Oscar ad un programma tv per ristrutturare case



Non solo attore da Oscar, ma anche restauratore e volto tv, Brad Pitt non finisce mai di stupire il suo pubblico. L’attore americano parteciperà, infatti, ad un nuovo programma della tv canadese condotto da Drew e Jonathan Scott, i famosi “Fratelli in affari”, in cui farà rinnovare l’abitazione di una persona a lui particolarmente cara. Ogni puntata dello show, dal titolo Celebrity IOU, avrà come protagonista una star.

