Bruno Vespa contro Medici senza frontiere: “Sono spariti”, l’ong: “Sul campo da una settimana”



Bruno Vespa incalza Medici senza frontiere con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Sono scomparsi” denuncia il conduttore di Porta a Porta “C’è bisogno di loro stavolta, anche se non c’è politica, anche se non c’è propaganda, anche se non ci sono le televisioni internazionali a propagandarne il lavoro”. Ma l’ong ha già risposto all’appello delle regioni e, in un commento postato sotto il video di Vespa, fa sapere: “Siamo in azione da più di una settimana sul territorio italiano per supportare la risposta del governo, in particolare nel lodigiano”.

