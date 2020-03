I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bruno Vespa torna con Porta a Porta dopo l’isolamento, speciale sul Coronavirus martedì 17 marzo



Martedì 17 marzo il giornalista torna in seconda serata su Rai 1 con un approfondimento sul Coronavirus. La trasmissione riprende dopo il periodo di isolamento forzato per conduttore e operatori, dovuto alla presenza in studio del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, poi risultato positivo al contagio.

Continua a leggere



Martedì 17 marzo il giornalista torna in seconda serata su Rai 1 con un approfondimento sul Coronavirus. La trasmissione riprende dopo il periodo di isolamento forzato per conduttore e operatori, dovuto alla presenza in studio del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, poi risultato positivo al contagio.

Continua a leggere

Continua a leggere