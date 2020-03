I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bundesliga ferma per il coronavirus, ma il Lipsia continua ad allenarsi



In Germania, il Lipsia nonsi è fermato: sedute di allenamento su tre campi differenti, docce e spogliatoi a turno, nessun contatto fisico tra giocatori. Ma è già polemica in una Bundesliga ferma almeno fino al prossimo 3 aprile. Anche in Italia c’è chi ha annunciato il ritorno agli allenamenti: il Napoli, il prossimo 25 marzo.

