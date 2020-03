I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Busi in fiamme su viale Marconi: strada chiusa, indenni i passeggeri



Autobus in fiamme questa mattina su viale Marconi, dove per ragioni ancora da accertare un incendio si è sviluppato su un bus in servizio sulla linea 791 di Atac. “Non ci sono stati problemi per le persone”, comunica l’azienda del trasporto pubblico di Roma. Sul posto la Polizia Locale e i vigili del fuoco.

