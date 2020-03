I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cagliari-Roma, Kalinic prende il giro Pisacane per la differenza d’altezza



Nikola Kalinic è stato il grande protagonista della vittoria della Roma in casa del Cagliari ma l’attaccante croato si è reso protagonista di un gesto non proprio elegante nei confronti di Piscane: dopo uno scontro di gioco ha mimato la differenza d’altezza tra lui e il difensore del Cagliari e l’immagine è diventata subito virale. Una situazione simile si era verificata lo scorso anno tra Cristiano Ronaldo e Florenzi in Roma-Juventus.

