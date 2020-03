I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calcio spagnolo in lutto, morto José Maria Candela: lo ha ucciso il Coronavirus



José Maria ‘Chema’ Candela è il giornalista di 59 anni morto a causa del Coronavirus: versava in condizioni critiche da una settimana. A dare il triste annuncio che ha sconvolto il mondo dell’informazione sportiva e calcistica in Spagna sono stati i colleghi. Il reporter era molto conosciuto per aver sempre seguito le vicende dell’Atletico Madrid.

