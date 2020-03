I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato, Atletico Madrid: assalto a Milik dopo il benservito a Diego Costa



In attesa di capire come si svolgerà la prossima sessione di mercato alla luce dell’emergenza Coronavirus, l’Atletico Madrid pensa a dare il benservito a Diego Costa. I colchoneros hanno individuato in Milik, il possibile centravanti del futuro. Il polacco non ha trovato l’accordo sul rinnovo con il Napoli.

Continua a leggere



In attesa di capire come si svolgerà la prossima sessione di mercato alla luce dell’emergenza Coronavirus, l’Atletico Madrid pensa a dare il benservito a Diego Costa. I colchoneros hanno individuato in Milik, il possibile centravanti del futuro. Il polacco non ha trovato l’accordo sul rinnovo con il Napoli.

Continua a leggere

Continua a leggere